MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION

Übersicht
The project consists of the construction of the power interconnection Isaccea – Vulcanesti – Chisinau between the Republic of Moldova and Romania. It will include the construction of a converter station in Vulcanesti, a 400kV transmission line between Vulcanesti and Chisinau as well as extensions of the existing Vulcanesti and Chisinau substations.
Electricity production in Moldova relies on a dominant electricity producer located in the region of Transnistria. The electricity purchased from this power plant and imports from Ukraine meet up to 80% of the overall demand. The project will contribute to the diversification of supply and the energy security of the country. The project will also contribute to connecting the country to the European electricity market, which will increase competition and improve access to cheaper sources of electricity. The project is also expected to foster opportunities for cross-border electricity trade in the South-Eastern Europe region.
An Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) is currently under development for the project in the context of the feasibility study, in accordance with Moldovan and EU standards. It will be subject to public consultation. A land acquisition and compensation plan will need to be developed for the high voltage line component once detailed design information is available.
The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.