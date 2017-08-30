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MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Moldau : 80.000.000 €
Energie : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2017 : 80.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 August 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2017
20080194
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION
IS MOLDELECTRICA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 270 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of the power interconnection Isaccea – Vulcanesti – Chisinau between the Republic of Moldova and Romania. It will include the construction of a converter station in Vulcanesti, a 400kV transmission line between Vulcanesti and Chisinau as well as extensions of the existing Vulcanesti and Chisinau substations.

Electricity production in Moldova relies on a dominant electricity producer located in the region of Transnistria. The electricity purchased from this power plant and imports from Ukraine meet up to 80% of the overall demand. The project will contribute to the diversification of supply and the energy security of the country. The project will also contribute to connecting the country to the European electricity market, which will increase competition and improve access to cheaper sources of electricity. The project is also expected to foster opportunities for cross-border electricity trade in the South-Eastern Europe region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) is currently under development for the project in the context of the feasibility study, in accordance with Moldovan and EU standards. It will be subject to public consultation. A land acquisition and compensation plan will need to be developed for the high voltage line component once detailed design information is available.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - ESIA Study
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77986470
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20080194
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Moldau
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Stakeholder Engagement Plan
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78034897
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20080194
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Moldau
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Non-Technical Summary
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77978764
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20080194
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Moldau
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Part 1_Feasibility assessment and ESIA of the 1st priority project
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78043809
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20080194
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Moldau
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Full ESIA
Datum der Veröffentlichung
11 Sep 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78450221
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20080194
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Moldau
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION
Datum der Veröffentlichung
15 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76656642
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20080194
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Moldau
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Rezumatul Non-Tehnic
Datum der Veröffentlichung
9 May 2024
Sprache
Rumänisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
210759779
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20080194
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Moldau
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Studiu privind Evaluarea Impactului Social și de Mediu
Datum der Veröffentlichung
9 May 2024
Sprache
Rumänisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
212116210
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20080194
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Moldau
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Environmental and Social Management and Monitoring Plan
Datum der Veröffentlichung
9 May 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
212177496
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20080194
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Moldau
Öffentlich zugänglich
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Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Planul de implicare a părților interesate
Datum der Veröffentlichung
9 May 2024
Sprache
Rumänisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
212169886
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung
Projektnummer
20080194
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Moldau
Öffentlich zugänglich
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Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Stakeholders Engagement Plan
Datum der Veröffentlichung
9 May 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
212210958
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung
Projektnummer
20080194
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Moldau
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - ESAP - Feasibility Study and ESIA
Datum der Veröffentlichung
9 May 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
212116211
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20080194
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Moldau
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Anexa 1: Analiza divergenţelor între legislația națională și cea internațională referitoare la ESIA
Datum der Veröffentlichung
9 May 2024
Sprache
Rumänisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
212172101
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20080194
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Moldau
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Planul de Management și Monitorizare de Mediu și Social - ESMMP
Datum der Veröffentlichung
9 May 2024
Sprache
Rumänisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
211134705
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20080194
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Moldau
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Non Technical Summary
Datum der Veröffentlichung
9 May 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
212060414
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20080194
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Moldau
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Cadrul de achiziție și compensare a terenurilor
Datum der Veröffentlichung
9 May 2024
Sprache
Rumänisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
212211030
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20080194
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Moldau
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - PLAN DE ACȚIUNE DE MEDIU ȘI SOCIAL EVALUAREA FEZBILITĂȚII ȘI
Datum der Veröffentlichung
9 May 2024
Sprache
Rumänisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
212139847
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20080194
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Moldau
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Environmental and Social Impact Assessment Study
Datum der Veröffentlichung
9 May 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
212183446
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20080194
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Moldau
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Annex 1: Gap analysis between national legislation versus international framework requirements
Datum der Veröffentlichung
9 May 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
212218647
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20080194
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Moldau
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Land Acquisition and Compensation Framework
Datum der Veröffentlichung
9 May 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
212171995
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20080194
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
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Moldau
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Datenblätter
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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