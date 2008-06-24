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UNICREDIT LEASING HUNGARY GL

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 50.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2008 : 50.000.000 €
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EIB und UniCredit Leasing verstärken ihre Zusammenarbeit, um KMU und Midcap-Unternehmen den Zugang zu langfristigen Finanzierungen zu erleichtern

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Juni 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2008
20080177
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Unicredit Leasing Hungary GL
UniCredit Leasing Hungary Zrt.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Dedicated SME credit line, with possibility of Mid Cap Tranche. Projects according to the Bank’s eligibility criteria (incl. health, education and urban renewal), industry, services, tourism or other projects enhancing the knowledge based economy.

Credit line for financing of small and medium-sized projects (including leasing, permanent working capital and intangibles).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Within the framework of the credit line, the borrower will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU directives, as appropriate.

The financial intermediary will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU Directives, as appropriate.

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EIB und UniCredit Leasing verstärken ihre Zusammenarbeit, um KMU und Midcap-Unternehmen den Zugang zu langfristigen Finanzierungen zu erleichtern

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen