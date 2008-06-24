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IRIDE COGENERAZIONE TORINO NORD

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 200.000.000 €
Energie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/10/2010 : 100.000.000 €
19/12/2008 : 100.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Juni 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2008
20080174
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Iride Cogenerazione Teleriscaldamento Torino Nord
Iride Group
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 200 million.
Estimated at EUR 494 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the construction of a heat and power cogeneration plant (including CCGT, HOB, accumulators and auxiliary systems) in the city of Turin, and expansion of the district heating transportation and distribution network in northern areas of the city.

The proposed investment is aimed at substituting oil and gas-based heating plants and hot tap water preparation with heat provided by a central plant and a district heating network that is more efficient and results in lower emissions. The power plant will work in a cogeneration mode producing electricity and heat, which adds further benefits due to higher overall efficiency.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The EIA for the cogeneration plant is being carried out now. The integrated environmental permit is expected to be issued by the end of 2008.

The promoter is committed to compliance with the EU procurement legislation. The works comprising the investment plan are currently being tendered.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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