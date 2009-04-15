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VESTAS RDI WINDPOWER TECHNOLOGY

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Dänemark : 250.000.000 €
Industrie : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/12/2009 : 250.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 April 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/12/2009
20080173
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Vestas RDI Wind Power Technology
Vestas Wind Systems A/S
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million.
EUR 600 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project includes selected activities of the promoter’s research and development programme aimed at developing new generations of wind turbines, with higher efficiency and reliability. RDI activities will be mainly carried out in the promoter’s European R&D centre in Aarhus, Denmark. The project will be implemented in the period 2009-2011.

The project should strengthen the market position of one of the EU-based market leaders, operating in the competitive global market for manufacturing, installation and maintenance of wind turbines.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to have no significant environmental impact.

Procurement is in line with EIB guidelines for the private sector projects.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen