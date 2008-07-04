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MEDGAZ PIPELINE

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Algerien : 500.000.000 €
Energie : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/11/2010 : 500.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
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Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Größtes EIB-Darlehen für den Energiesektor im Mittelmeerraum: MEDGAZ erhält 500 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Juli 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/11/2010
20080163
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Medgaz Pipeline
Medgaz S.A.
Avda. del Partenón 10, Planta 3;
28042 Madrid; Spain
www.medgaz.com

 

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Loan of up to EUR 500 million on own resources (Mediterranean Partnership Facility II).
The project cost is estimated by the promoter at approximately EUR 1 000 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of a new deepwater pipeline to transport natural gas under the Mediterranean Sea over 210 km from Algeria (Beni Saf) to Spain (Almeria).

The project is a priority TEN-e project of European interest and located on a priority axis for Trans-European Energy Networks. The project will contribute to meeting Spain’s growing gas demand and will also play a role in reinforcing the security of EU energy supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An environmental study addressing the entire project, i.e. international waters, Algerian and Spanish landfalls, was prepared in 2004. Following modifications, separate environmental impact assessments have been finalised and approved for the Spanish and Algerian landfalls in 2006. The Spanish landfall is close to, but outside, the Cabo de Gata-Nijar Natural Park. The Algerian landfall at Beni Saf and the location of the compressor station do not involve significant impacts on the environment.

 

All large contracts have been awarded following announcements in the EU Official Journal and pre-qualification of suitable contractors.

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Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
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Größtes EIB-Darlehen für den Energiesektor im Mittelmeerraum: MEDGAZ erhält 500 Mio EUR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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