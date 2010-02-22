Moldova Water Sector project

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The Promoter of the project is the Ministry of Environment of the Republic of Moldova
The project concerns the rehabilitation and extension of water supply and sanitation systems in a number of smaller towns in the Republic of Moldova.
The main objective of the project is compliance with the water quality and service standards as set by the EU directives and partially transposed into national law, in order to improve the quality of the environment and reduce public health risks via the adequate supply of drinking water and collection, treatment and disposal of wastewater.
The project will contribute to: a) improving the environment by rehabilitating and expanding potable water supply and reducing the discharge of untreated waste waters into the receiving water bodies and eventually into the Black Sea; and b) improving the efficiency of water and sanitation systems, thus promoting greenhouse gas reduction.
The procurement procedure for the investment programme will be discussed with the promoter during appraisal. The major contracts will be published in the OJEC, in line with the Bank’s procurement guidelines.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.