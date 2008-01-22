Wessex water and wastewater AMP4 - II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The investment programme concerns the second half of the investments required by Wessex Water under its 2005-2010 Asset Management period (AMP4). It includes schemes for the purpose of capital replacement, the sound management of water resources and security of supply as well as quality and environmental compliance to international standards (including the EU Urban Wastewater Treatment Directive) and national regulations set out by OWFAT (water company regulator), the Drinking Water Inspectorate and the Environment Agency.
The proposed programme aims at supporting sustainable environmental and customer service standards set by EU and national legislation as well as stimulating regional development. The project will therefore contribute to improving the quality of life of the population in the South West of England.
The quality regulators determine the framework for environmental investments for each regulated period and the companies propose on this basis a set of necessary environmental investments. Each environmental investment proposal is then reviewed by an independent consultant appointed by OFWAT before being approved and taken into consideration in the OFWAT’s price setting. The local offices of the quality regulators follow up the implementation and compliance of each environmental scheme.
Wessex Water fully complies with the requirements of Procurement Directive 93/38/EC of June 1993 and its amendment 2004/17/EC as well as 93/37/EEC of 14 June 1993 for public works contracts, 93/36/EEC of 14 June 1993 for public supply contracts, 92/50/EEC of 18 June 1992 for public service contracts and their amendment Directive 2004/18/EC of 31 March 2004.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.