Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

EXIM BANK OF INDIA FRAMEWORK LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Indien : 150.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 49.500.000 €
Energie : 100.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/12/2008 : 49.500.000 €
2/12/2008 : 100.500.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt 470 Mio EUR an Intesa Sanpaolo für KMU, Forschung und den sozialen Sektor
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Darlehen für Klimaschutz und Stärkung der EU-Präsenz in Indien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Mai 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/12/2008
20080119
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EXIM Bank of India Framework Loan
Export-Import Bank of India (EXIM Bank)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 150 million.
EUR 300 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan to support both investments in renewable energy and energy efficiency and the EU presence in India through FDI and transfer of technology and know-how from Europe.

The proposed operation would contribute to support both investments in renewable energy and energy efficiency in India as well as the EU presence in India. This operation would be a material contribution to the EU-India Strategic Partnership which foresees, inter alia, cooperation in trade and investment, and fighting climate change.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The key objective of this operation is to improve the global environment by supporting projects that help to mitigate climate change. Most individual schemes to be financed will be small and are expected to have limited environmental impacts, however, some of the schemes if located in the EU might well be categorized as Annex II-type projects under the EIA Directive, which would require review by the competent authority for the need to carry out an EIA. The investment schemes shall be prepared in line with the relevant national and EU environmental standards, including due consideration for protection of sites of nature conservation, as well as the social safeguards of the Bank.

Procurement will have to be undertaken in accordance with the Bank’s Procurement Guidelines.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt 470 Mio EUR an Intesa Sanpaolo für KMU, Forschung und den sozialen Sektor
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Darlehen für Klimaschutz und Stärkung der EU-Präsenz in Indien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt 470 Mio EUR an Intesa Sanpaolo für KMU, Forschung und den sozialen Sektor
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Darlehen für Klimaschutz und Stärkung der EU-Präsenz in Indien
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen