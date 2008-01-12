Frankfurt Airport A380 extension

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project comprises a number of schemes to provide efficient terminal facilities for the operation of the new Airbus A380, to comply with new security regulations, and to improve environmental performance.
The modernisation of the airport will facilitate continued use and growth of the airport with improved safety, security and comfort for passengers.
This project represents a relatively modest incremental increase in passenger capacity on the landside and will be built entirely within existing airport borders. Therefore, it is unlikely to have a significant environmental impact. Following a comprehensive EIA procedure, planning approval has already been given for a further expansion of the airport, well beyond the scope of this project. During appraisal the Bank will review the decisions taken by the competent authority as well as planned mitigating measures and planning approval constraints for the operation of the airport to ensure compliance with SEA, EIA and Habitats directives.
The promoter is a private entity operating in the transport sector covered by EU Directive 2004/17/EC (VOB/A, Abschnitt 4). As far as applicable, Fraport will purchase equipment, services and other works for the Project in accordance with this Directive, including publication in the OJ.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.