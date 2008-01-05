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HOSPITAL SON DURETA PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
130.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 130.000.000 €
Gesundheit : 130.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/11/2011 : 60.000.000 €
7/04/2009 : 70.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - ES
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - ES
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - Initial - ES

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Juni 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/04/2009
20080105
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Hospital Son Dureta PPP

Comunidad Autonoma de las Islas Baleares (CAIB)

 

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 130 million.
Estimated at EUR 300 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of the new Son Dureta University Hospital in the island of Mallorca, Baleares.

The new hospital will replace the existing hospital, at a nearby location, upgrading the offer of local hospital services to the population of the city of Palma and to the rest of the Island of Mallorca. It will provide specialist (tertiary) services to the whole of the Balearic Islands and will continue to act as the Islands’ University hospital.

 

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify the EIA screening decision of the Competent Authority during appraisal.

 

The Bank requires the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation. The procurement issues will be studied during appraisal.

 

Andere Links
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Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - ES
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen