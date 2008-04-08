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PCB LOAN FOR SMES AND PRIORITY LENDING

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/09/2009 : 15.000.000 €
3/11/2008 : 35.000.000 €
9/12/2011 : 50.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: 15 Mio EUR für KMU

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 April 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/11/2008
20080096
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Pancretan Cooperative Global Loan 2
Pancretan Cooperative Bank
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million.
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Line of credit to support the development of small and medium sized companies and small and medium sized projects in industry, tourism, services, infrastructure, energy, environmental protection, health & education in Greece.

Financing of investments of small/medium scale by small and medium sized enterprises, local authorities or municipal companies or promoters of any size.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All investment financed under the proposed credit line will be required to comply with the relevant legal framework in Greece and to be acceptable in environmental terms to the EIB, in line, as appropriate, with EU environmental policy and legislation.

The EIB’s standard procurement guidelines applicable to credit lines will be applied.

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Griechenland: 15 Mio EUR für KMU

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen