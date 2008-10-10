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AVE MADRID VALENCIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 1.300.000.000 €
Verkehr : 1.300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/12/2009 : 150.000.000 €
12/03/2009 : 500.000.000 €
4/07/2011 : 650.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Madrid Cuenca - ES
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Motilla Valencia - ES
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Estación Utiel Requena - ES
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Raf Valencia - ES
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Cuenca Motilla Albacete - ES
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB beteiligt sich an der Finanzierung der Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecke Madrid-Valencia

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Oktober 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/03/2009
20080094
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AVE Madrid – Valencia

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Around EUR 1300 million.
Around EUR 6 000 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of some 365 km of high-speed rail infrastructure between Madrid-Valencia.

The project is a priority TEN and a key component of the Spanish high-speed rail network. The new line will connect with the Mediterranean corridor and from there to Barcelona and France.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU environmental directives and national laws shall be ensured.

Procurement procedures applied by the promoter are in compliance with Council Directives applicable to public authorities’ procurement, and national legislation.

Kommentar(e)

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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