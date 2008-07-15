BANCO GUIPUZCOANO PHOTOVOLTAIC GL

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The operation is intended to support the implementation of medium-sized and grid-connected photovoltaic plants. The installations will be geographically dispersed all over Spain, partly in convergence regions.
The global loan will be dedicated to investments in photovoltaic energy production and thus corresponds to the Bank’s priority accorded to renewable energies. The development of renewable energy capacity, using indigenous sources of energy, will support national and European targets for renewable energy generation and contribute to environmental and security of energy supply objectives. Electricity generation from photovoltaic sources will displace fossil fuel-fired generation and the associated emissions of CO2, NOX and SO2. The project would be fully consistent with the reinforced EIB contribution for a clean energy for Europe as endorsed by the European Council in 2007. It also falls under the scope of the Bank’s Climate Change Financing Facility for supporting investments that reduce greenhouse gas emissions.
According to the technical characteristics, the sub-projects do not fall under the EIA-Directive. National regulations in Spain may require an EIA, subject to the plants location and the network connection. All sub-projects to be financed under this global loan will be required to comply with relevant national and EU environmental legislation.
Neither the borrower nor the special purpose companies appear to be subject to EU Procurement Directives. In line with its principles and its statute, the Bank will however require the borrower to endeavour to ensure that suitable procurement procedures, including an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices will be applied by the promoter and/or the special purpose companies.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.