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ANDALUCIA VIVIENDA II

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 50.000.000 €
Stadtentwicklung : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/11/2008 : 50.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 April 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/11/2008
20080092
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Andalucia Vivienda II
Junta de Andalucía
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Around EUR 50 million
Over EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns investment schemes combining the improvement of the social housing regional stock with urban renewal works in 30 towns in Andalucía. The improvement measures will lead to good quality social housing and more sustainable urban communities for residents of deprived urban centres and other decaying areas.

The project is likely to act as a significant catalyst for regeneration in the respective neighbourhoods, resulting in a number of positive social, economic and environmental externalities. Improvements to the built environment will be significant and wholly positive.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU environmental directives and national laws shall be ensured. Given the scale and nature of the components of the programme (rehabilitation of urban centres and residential buildings within historic areas and barriadas - peripheral neighbourhoods), it is unlikely that an EIA would be required.

Compliance with the EU procurement directives and national laws shall be ensured

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen