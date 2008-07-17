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GALP REFINACAO - PROJECTO DE CONVERSAO

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 500.000.000 €
Industrie : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/06/2009 : 200.000.000 €
3/03/2009 : 300.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - PT
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - PT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Juli 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/03/2009
20080053
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Galp Refinação - Projecto de Conversão
Galp Energia SGPS SA, is engaged in the exploration, production, refining and distribution of petroleum products, the supply and distribution of natural gas and the generation of electric and thermal energy.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 500 million.
Estimated at EUR 1300 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of new oil processing units within existing refineries at Sines and Porto.

The project will convert heavy and sulfurous oil products into low sulfur containing middle distillates such as diesel, products of which the Iberian peninsula and Europe as a whole is in deficit. Both refineries will be modified with a view to an integrated operation.

 

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns the upgrading of existing refineries to improve competitiveness and to convert heavy oil products to high quality automotive fuels as required under European standards. It falls under Annex II of the EIA directive 85/337/EC and its amendments. Due to its technical characteristics and potential impacts on the environment EIAs are required by the environmental authorities in line with the provisions of the directive. Such EIAs are under preparation.

 

The project is a private sector operation not subject to EU public procurement legislation.

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - PT
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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