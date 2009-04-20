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PLZEN URBAN INFRASTRUCTURE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
76.525.731,8 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 76.525.731,8 €
Stadtentwicklung : 76.525.731,8 €
Unterzeichnungsdatum
7/12/2009 : 76.525.731,8 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Plzen city by-pass – west and north-west part - CS
Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechische Republik: EIB-Darlehen von 2 Mrd CZK für städtische Infrastruktur im tschechischen Pilsen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 April 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/12/2009
20080027
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Plzen Urban Infrastructure II
Statutarni mesto Plzen.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to CZK 2 bn.
Approx. CZK 5 bn.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A multi-sector framework facility for financing investment schemes that the Plzen City will undertake within the framework of the 2007-13 EU programming period. The project will comprise schemes co-financed by EU Structural Funds as well as, eventually, the City’s own investments. The schemes, mostly of small and medium size, will pertain primarily to urban renewal, environment, transport and to other sectors under the City’s responsibility.

The improvement and upgrading of municipal infrastructure is a pre-condition for the City's continuing development, and a pre-requisite for increasing its attractiveness to investors, whilst simultaneously improving the quality of life of its citizens.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Operational Programmes, to which most of the schemes included in this operation belong, are subject to a Strategic Environmental Assessment (SEA) under the EU Directive 2001/42/EC. Some of the schemes to be financed may fall under the requirements laid down in the European Directive 85/337/EEC and subsequent revisions. The Bank will request to be informed of the actions/decisions taken by the Promoter on the necessity of undertaking an EIA for them (to be further examined during appraisal).

The promoter as a public administration entity is required to follow the EU public procurement rules as implemented by national law.

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Plzen city by-pass – west and north-west part - CS
Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechische Republik: EIB-Darlehen von 2 Mrd CZK für städtische Infrastruktur im tschechischen Pilsen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Tschechische Republik: EIB-Darlehen von 2 Mrd CZK für städtische Infrastruktur im tschechischen Pilsen
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen