Public Sector Investment Facility

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Ministry of Finance and line ministries responsible for investments in selected eligible sectors.
Multi-sector facility devised to support the Czech Republic's multi-annual public investment programme in priority eligible sectors, namely in health/social care, culture and public administration, through the acquisition of the government bonds.
The pre-selected investment programmes aim at several objectives, such as enhancement of quality of life, effective public management and prosperity. The Project is expected to comprise schemes eligible under the Convergence objective as well as investments located in Prague (classified as a Competitiveness and Employment region) which will be justified under other EIB objectives (human capital, RDI, sustainable communities).
Some of the schemes may fall under the requirements laid down in the EIA Directive 85/337/EEC. The Bank will request to be informed of the actions taken by the Promoter on the necessity of undertaking an EIA. Had any scheme a negative impact on an area forming part of Natura 2000 network, the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the relevant directives as transposed into the national law.
The promoters as public administration entities are required to follow the EU public procurement rules as implemented by national law, including publication of contract notices in the EU Official Journal where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.