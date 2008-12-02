BANQUE DE DEPOT ET DE CREDIT DJIBOUTI

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Banque de Dépôt et de Crédit Djibouti
Banque de Dépôt et de Crédit Djibouti (BDCD) is a new bank, regulated under the laws of the Republic of Djibouti, founded by private investors.
BDCD started operations in the first quarter of 2008 to provide banking services and products to Djibouti entrepreneurs and small businesses which have been largely ignored until now by the country’s two duopolistic banks. As such it is expected that BDCD will have a positive impact on Djibouti’s banking sector by creating alternatives for bank clients as well as by providing its clients with new means to grow their businesses. In order to support the development and future growth of BDCD, it is proposed that the EIB provides tier 2 capital in the form of a quasi-equity type convertible loan.
To support the growth of BDCD and its financial capacity to provide credit products to SMEs and individual entrepreneurs.
Not applicable.
Not applicable.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.