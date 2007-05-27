METRO DE MADRID VI - MINTRA

Übersicht
Madrid, Infraestructuras del Transporte (MINTRA)
Extension of existing metro lines for a total of 7.8 km and construction of new stations.
The project will contribute to improvements in Madrid’s public transport system by facilitating access to the city centre and increasing service capacity, reliability, frequency and comfort.
The project falls under Annex II of Directive 97/11/EC, under which the national authorities decide on the need for an Environmental Impact Assessment on a case-by-case basis. Specific environmental procedures and measures for each project will be checked during appraisal. Apart from the temporary disturbance for residents during construction, the project should have positive effects on the environment, particularly in view of the improvement in the quality of the urban environment due to the reduction in car traffic and the increased supply of public transport services.
Procurement procedures applied by the promoter are in compliance with EU Directives applicable to public authorities’ procurement, and national legislation. Under these conditions, the procurement procedures followed by the promoter are both suitable for the project and satisfactory to the Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.