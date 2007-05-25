RSA Toll Road Investments

Übersicht
The project is part of a wider programme for the extension and upgrading of the national road network in northern South Africa. The following three schemes are currently envisaged for EIB part-financing:
- The widening of the R21 between Pretoria and the O.R. Tambo International Airport near Johannesburg;
- The upgrading of the N17 East Toll Road (linking Johannesburg and Swaziland) between Springs and Ermelo; and
- The completion of the Polokwane Eastern Bypass.
Address the current capacity constraints and improve safety
The National Environmental Management Act, 1998 (replacing the South African Environmental Conservation Act, 1989) requires that an EIA is carried out for the various schemes. During appraisal, the Bank will review the EIA process adopted by the promoter to confirm that it complies with applicable domestic legislation, the principles laid out in EU Directives and any relevant international conventions to which the Republic of South Africa is party. The Bank will further ascertain whether social aspects related to the schemes are adequately addressed.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank’s Guide to Procurement.
Roads and Motorways
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.