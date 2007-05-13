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BURSA WASTEWATER II

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 50.000.000 €
Wasser, Abwasser : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/11/2010 : 50.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Juni 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/11/2010
20070513
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Bursa Wastewater II
Bursa Su ve Kanalizasyon Isletmesi BUSKI

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Approximately EUR 80 million, to be appraised
Approximately EUR 200 million, to be appraised
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is the second operation with the promoter and consists of the current investment programme of BUSKI for the expansion of the water and wastewater infrastructure. The project will serve the Greater Municipality of Bursa which covers the area within a 30 km radius from the city centre.

Expansion of the water and wastewater infrastructure of the city of Bursa to serve the entire Metropolitan area.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The envisaged project will have a positive environmental impact. The improvement of Bursa’s water collection and treatment facilities will significantly increase the local standard of living. The pollution load of the water discharged will be contained at a time of rapid population growth and economic expansion.

The procurement under the project will follow EIB’s usual procedures in compliance with EIB Guidelines which reflect the principles of EU public procurement directives.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen