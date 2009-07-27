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CANARY AIRPORTS INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 80.000.000 €
Verkehr : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/12/2009 : 80.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Tenerife North - ES
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Fuerteventura - ES

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Juli 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/12/2009
20070500
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Canary Airports Infrastructure
Ente publico de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million.
The estimated total cost of the project is EUR 200 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns infrastructure development work at two airports in the Canary Islands (Fuerteventura and Tenerife North.

The project is a strategic investment for the economic development of the Canary Islands as an ultra-peripheral region. The project objectives are expansing airport capacity to improve transport services.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Promoter has confirmed that the development work at Fuerteventura and Tenerife North required a formal EIA. The Bank will review the procedures followed, the assessment of impacts, the degree of public consultation allowed and how any conditions imposed upon the development have been incorporated into the design and construction works.

The Bank will require the Promoter to confirm that all contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant EU procurement directives, with publication of tender notices in the EU Official Journal where appropriate.

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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Tenerife North - ES
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Fuerteventura - ES

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen