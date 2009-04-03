RENOVATION URBAINE DURABLE & RELANCE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Financial intermediary: Acceptable banks.
Final beneficiary: French local authorities that have submitted a project approved by ANRU (National Agency for Urban Regeneration) in line with the ANRU agreement.
Financing of French local authorities carrying out urban renewal projects aimed at restructuring sensitive areas (with major social, urban and economic problems).
The "Sustainable Urban Renewal and Regeneration" programme forms part of the National Urban Renewal Programme underpinned by the French Government (Prime Minister's decision of 15 December 2008). This programme is consistent with European policy in the fields of urban environment, social cohesion and balanced spatial development. It will focus on local authorities that are steering an environmental course aimed at reducing CO² emissions in order to meet the "20/20/20" targets through the adoption of specific plans.
Compliance with EU directives and national regulations on environmental protection is required.
Compliance with EU directives and national regulations on procurement is required.
The Bank will ensure that the final beneficiaries publish in the OJEU the calls for tender regarding projects to be implemented.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.