REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMS 2007-13

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Co-financing with the EU Commission’s funds of priority investments under the Central Hungary Operational Programme (CHOP) of the Hungarian National Strategic Reference Framework (NSRF) 2007-2013. As for the previous operation, the proposed loan will support the State’s contribution to the entire CHOP for the period 2007-2013 and will be implemented by the National Development Agency.
Central Hungary is fully covered by the Regional Competitiveness and Employment Objective. The priorities axis (PA) of the CHOP are:
- PA1: Knowledge based economy (development of research centers, SMEs, start-ups, industrial parks, innovations) – some 27.7% of the funds;
- PA2: Access to TENs and regional road network – some 22% of the funds;
- PA3: Tourism – some 13% of the funds;
- PA4: Health and social care, education, public administration – some 19% of the funds);
- PA5: Urban and rural development (regeneration, settlements) – some 15ù of the funds;
- PA6: Technical assistance (administration) some 3.6% of the funds.
Hungary as a EU Member State has harmonized its environmental legislation with the EU Directives. All schemes financed by the Bank will be subject to environmental screening in accordance with the implementation procedures established for the Central Hungary Operational Programme.
EU Directives have been generally transposed into national Hungarian legislation. Tenders will be organized in compliance with EU requirements, a precondition for EU grant support.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.