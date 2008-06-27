Ipko Net GSM

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the launch of a second GSM network in the territory of Kosovo. The promoter intends to offer service levels in line with international best practice. This will improve the accessibility and quality of mobile services and lead to lower costs for the end users through the introduction of competition.
The support for the second mobile operator is particularly important for achieving enhanced competition and lower prices.The project will contribute to developing innovative IT infrastructure, hardware and software applications, as well as facilitating improved Internet, multimedia and telecom services through the Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE) component of the project.
The promoter receives installation and operation permits following the rules and guidelines set by the Environmental Protection UNMIK/REG 2003/9 law and other administrative decisions. Kosovo has no regulations regarding electromagnetic radiation exposure. Project radio sites have been designated according to the experience of partner Mobitel in Slovenia (where limits stricter than the EU recommendation have been adopted) and the supplier.
The promoter is a private company providing its services in kliberalized markets, and is therefore exempt from utility type regulations.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.