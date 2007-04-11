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SCANIA TRUCKS RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
317.860.586,4 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 317.860.586,4 €
Industrie : 317.860.586,4 €
Unterzeichnungsdatum
30/09/2008 : 317.860.586,4 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - SV

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Mai 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/09/2008
20070411
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Scania Trucks RDI
Scania CV AB (publ)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Loan up to SEK 3bn (EUR 320 million).
Approximately SEK 7bn (EUR 745 million).
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the part-financing of Scania’s annual R&D expenditures in the 2008-2010 period.

The project concerns RDI activities regarding engine technology (fuel efficiency, reduction of NOx and particulate emissions), hybrid technologies and chassis development in order to meet forthcoming legislative requirements (emissions standards, safety).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A part of the project is expected to fall under Annex 2 of the EU directive 97/11 and an EIA is at the discretion of the national competent authorities. The R&D activities are a continuation of on-going activities in existing facilities, already authorised, and are not expected to have significant effects on the environment. It will be verified during the appraisal whether the competent authority has required an EIA for new fixed assets.

EU procurement regulation does not apply to this private industry project.

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - SV

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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