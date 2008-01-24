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KEMIRA CHEMICALS RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 100.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/06/2008 : 100.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB unterstützt die Forschungstätigkeit der Kemira-Gruppe mit einem Darlehen von 100 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Januar 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/06/2008
20070400
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Kemira RDI II

Kemira Oyj

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Loan of up to EUR 100 million.
EUR 200 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns investments in research and development that take place in Kemira’s research and development facilities in Finland.

The project will support the research activities and technical development within a leading European company in industry-specific chemicals. It is in line with the European Council recommendations to increase and reinforce investments in human capital, research and innovation. 

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns the continuation of current RDI practice and will be carried out within existing facilities (laboratories, pilot plants, etc.). An EIA therefore is not required by EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Compliance of R&D activities with relevant EU environmental legislation will be verified during appraisal.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector, and is not covered by EU Directives on procurement.

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Finnland: EIB unterstützt die Forschungstätigkeit der Kemira-Gruppe mit einem Darlehen von 100 Mio EUR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Finnland: EIB unterstützt die Forschungstätigkeit der Kemira-Gruppe mit einem Darlehen von 100 Mio EUR
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen