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HUNGARY INNOVATION SUPPORT

Unterzeichnung(en)

Betrag
275.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 275.000.000 €
Dienstleistungen : 275.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/06/2008 : 275.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Darlehen von 440 Mio EUR für Forschung und Innovation in Ungarn

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 November 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/06/2008
20070388
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Hungary Innovation Support
Republic of Hungary – Ministry of Finance
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 275 million.
EUR 631 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Within the scope of the Innovation 2010 Initiative, the loan will support the activities and the pluriannual 2008-2010 investment programme of the Hungarian Research and Technology Innovation Fund managed by the National Research and Technology Office (NKTH).

To support the Hungarian Government’s commitment to the development and operation of a new, efficient innovation system in order to speed up economic growth in Hungary.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hungary is subject to applicable EU Law and has adopted environmental legislation in line with standards mandated by relevant EU Directives. The R&D activities concerned will not materially change current Hungarian R&D practice, and will be carried out within existing research facilities.

Hungarian public procurement law fully complies with relevant EU Directives The Promoter will ensure that the investments to be financed by this operation will comply with EU directives.

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EIB-Darlehen von 440 Mio EUR für Forschung und Innovation in Ungarn

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen