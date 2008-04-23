Solnova 1 & 3 Concentrated Solar Power

Übersicht
Abengoa Solar España S.A. has requested the Bank to part finance a project composed of two 50 MW Concentrated Solar Power Plants. The project will be part of the Solucar platform, with projected 300 Mwe of power generating capacity from solar resources.
The development of renewable energy will support national targets for renewable energy generation and contribute to environmental improvement and security of energy supply objectives. Electricity generation from concentrated solar power will displace fossil fuel-fired generation and the associated emissions of greenhouse gases and other emissions (SO2, NOx). The project is therefore eligible under Article 267 (c) energy sources of common interest / environment including climate change. The project supports the Bank's priority energy lending objectives concerning renewable energy.
All project components will need environmental assessments as required in the EIA Directive 85/337/EC and amendments of 1997 and 2003. By their technical characteristics all components do fall under Annex I or II of the directive.
Investments are subject to the procurement procedures as defined in Directive 2004/17/EC for entities operating in the water, energy, transport and postal services sector.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.