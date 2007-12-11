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AROMATICS PLANT POLAND

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 300.000.000 €
Industrie : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2007 : 300.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - PL
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: 300 Mio EUR für den Bau einer Anlage zur Gewinnung von aromatischen Kohlenwasserstoffen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Dezember 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2007
20070368
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Aromatics Plant

Refinery & petrochemical company

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million.
EIB will finance up to 50% of the project cost.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction of a new aromatics complex that will include a 400 000 tonnes per year para-xylene (PX) plant, to be located at the promoter’s existing site, integrated with refining operations, and a 600 000 tonnes per year teraphthalic acid plant (PTA) to be located at a chemical site owned by a promoter’s subsidiary.

Improving the margin of the integrated refining operations upstream, while expanding the promoter’s position in petrochemicals.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Full EIAs are being carried out in conformity with the requirements of the EIA directive. (link to NTS (non technical summary) will be added).

Procurement procedures followed and applicability of EU public procurement legislation will be verified during the appraisal.

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Polen: 300 Mio EUR für den Bau einer Anlage zur Gewinnung von aromatischen Kohlenwasserstoffen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Polen: 300 Mio EUR für den Bau einer Anlage zur Gewinnung von aromatischen Kohlenwasserstoffen
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen