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HVC DORDRECHT

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 80.000.000 €
Müllbeseitigung : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/12/2008 : 80.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - NL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Juli 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/12/2008
20070365
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HVC Dordrecht

Huisvuilcentrale Noord-Holland NV

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 80 million.
EUR 168 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Modernisation and extension of an existing incineration plant for non-hazardous municipal and commercial solid waste by implementing a new unit in replacement for two old units that will reach end of useful life.

Target is to improve waste management and rationalise use of energy (waste valorisation).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Satisfactory completion of the EIA procedure in accordance with EU legislation will be a loan condition, as well as confirmation from the competent authorities that the investment will not have a significant impact on any site of nature conservation importance.

 

The promoter is required to follow the procurement procedures under the EU Utilities Directive 2004/17/EC. He published a tender notice for the works and supplies in the Official Journal of the EU. The detailed procedures applied will be assessed during appraisal.

 

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - NL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen