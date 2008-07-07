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WARSAW SEWAGE SYSTEM MODERNISATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
317.897.637,01 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 317.897.637,01 €
Wasser, Abwasser : 317.897.637,01 €
Unterzeichnungsdatum
12/12/2008 : 317.897.637,01 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - PL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Juli 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/12/2008
20070356
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Warsaw Sewage System Modernisation
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji M. St. Warszawy SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million.
EUR 950 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Modernisation and extension of wastewater treatment facility in the City of Warsaw.

The project comprises measures to improve the quality and management of the collection and treatment of wastewater in Warsaw.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under EIA directive 97/11/EC and Habitat directive 92/43/EEC. EIAs according to Annex I and Annex II of that directive have already been carried out and accepted by DG Environment for those parts of the project that receive community assistance. Compliance of all remaining project components with the EIA directive and Habitats Directive (92/34/EEC) will be assessed during appraisal.

The project falls under EU procurement legislation Directive 2004/18/EC for public works, supplies and services respectively as well as Directive 2004/17/EC. Compliance with these directives will be assessed during appraisal.

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - PL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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