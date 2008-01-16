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CONTAINERBOARD MACHINE IN SWIECIE

Unterzeichnung(en)

Betrag
140.551.720,05 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 140.551.720,05 €
Industrie : 140.551.720,05 €
Unterzeichnungsdatum
30/06/2008 : 140.551.720,05 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - PL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Januar 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/09/2013
20070354
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Containerboard Machine

Major producer of paper and packaging products in Europe. 

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 150 million.
Estimated at EUR 350 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns construction and operation of a new 470 kt p.a. production line for containerboard and an integrated converting plant with a capacity of 250 million m2 p.a. for corrugated board located in the promoter’s existing pulp and paper mill in Central Europe. 

The project is located in Central Europe ( Poland or Czech Republic) within an EU convergence area and directly promotes increasing paper collection rates and higher utilisation of waste paper .

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, and therefore an EIA is mandatory. Full environmental details will be assessed during the appraisal, including possible impacts on protected flora and fauna (Habitats’ 92/43/EEC and Birds’ 79/409/EEC Directives).

The promoter is a private company that is not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - PL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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