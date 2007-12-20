PRIVATE SECTOR FACILITIES

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Bank Audi, BankMed, Banque Libano-Francaise, Byblos Bank, Fransabank
The credit line is aimed at the partial financing of long-term investments undertaken by private sector small and medium sized enterprises (SMEs) in all eligible sectors of the Lebanese economy.
Small and medium sized enterprises are the main source of private sector growth in Lebanon, and supporting them and the development of local financial markets are priority activities under the European Neighbour and Partnership Countries Mandate. The proposed line of credit will improve the availability of long-term funding to a spectrum of final beneficiaries in a number of eligible sectors.
All investments financed from the resources made available by the Bank through credit line operations are required to comply with the relevant national legal framework and be acceptable to the Bank, in environmental terms in line, as appropriate, with EU environmental policy and legislation.
The Bank’s standard procurement guidelines for Global Loans will apply.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.