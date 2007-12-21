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JEREMIE - FINANCE WALES FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.575.848,74 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 80.575.848,74 €
Durchleitungsdarlehen : 80.575.848,74 €
Unterzeichnungsdatum
8/04/2009 : 80.575.848,74 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Die Initiative JEREMIE der EU unterstützt walisische KMU mit 75 Mio GBP

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Dezember 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/04/2009
20070348
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Jeremie - Finance Wales Fund IV
Finance Wales plc (“FW”), a wholly owned subsidiary company of the Welsh Assembly Government.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to GBP 75 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Project concerns a credit line to a Venture Capital and Loan Fund to be set up by FW. FW is seeking to launch a pan-Wales Venture Capital and Loan Fund to provide risk capital in Wales under the Jeremie initiative (“Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises”) This Jeremie fund will provide a range of finance to SMEs, including credit lines, equity and mezzanine investment.

Provision of finance for SMEs.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with national regulations transposing EU environment directives will be required.

The fund will be subject to a formal tender process for the fund management contracts.

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Vereinigtes Königreich: Die Initiative JEREMIE der EU unterstützt walisische KMU mit 75 Mio GBP

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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