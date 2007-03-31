ACADEMIC R & D (HIGH EDUCATION II)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The Ministry of Finance of the Republic of Hungary, through the Ministry of Education and Culture.
Budapest University of Techonology and Economics and regional universities including University of Miskolc, University of Pécs, University of Szeged and the University of West-Hungary.
Rehabilitation and modernisation of the research facilities and scientific equipment and investment in knowledge production and academic R&D performed by university staff during the period 2009-2011.
The project will contribute to enhance the quality and efficiency of scientific work and expand research activities in Hungary.
The Republic of Hungary is subject to applicable EU Law and has adopted environmental legislation in line with standards mandated by the relevant EU Directives. The R&D activities will be carried out within the existing university facilities and are not expected to materially change current R&D practices at the universities. The research activities themselves may lead to the production of goods and services with improved environmental characteristics.
Hungarian public procurement law complies fully with Directive EC/2004/18 and its predecessors, Directives 92/50/EEC, 93/36/EEC and 93/37/EEC. Hence the promoters are expected to ensure that any required tenders be organised in compliance with these procurement directives.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.