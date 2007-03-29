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SME FUND II

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Syrien : 80.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/12/2007 : 80.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 September 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/12/2007
20070329
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SME Fund II
The promoter is the Ministry of Finance of the Syrian Arab Republic. The financial intermediaries will be a number of public and private sector banks.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed credit line facility is aimed at the partial financing of long-term investments undertaken by private sector small and medium sized enterprises (SMEs) in all eligible sectors of the Syrian economy. The proposed operation builds on the existing SME Fund I operation, signed in 2003.

The project’s objective would be to assist the development of Syria’s private sector and encourage progress with market liberalisation and financial sector reform. The credit line would support investments in a wide number of sectors (including industry, services, infrastructure, tourism, energy, environmental protection, health and education) while contributing to the development of term finance, an important element for the development of the financial system.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All investments financed from the resources made available by the Bank through credit line operations are required to comply with the relevant national legal framework and be acceptable, in environmental terms, to the Bank in line, as appropriate, with the EU Environmental policy and legislation.

The Bank’s standard procurement guidelines for credit lines will be applied.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen

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