Dong Energy Wind Power

Übersicht
Dong Energy A/S, headquartered in Fredericia.
The project will consist of the construction of the Horns Rev II off-shore wind farm (up to 210 MWe), located in the North Sea, off the south west coast of Denmark, next to the existing Horns Rev off-shore wind farm.
The development of renewable energy capacity, using an indigenous source of energy, will support European and national targets for renewable energy generation and contribute to diversification of energy supply. Electricity generation from wind will displace fossil fuel-fired generation and thus avoid the associated emissions of CO2, NOx, and SO2. The project is therefore in line with the Bank's priority objectives of supporting renewable energy and the rational use of energy.
By virtue of their technical characteristics, the projects fall under Annex II of Directive 85/337/EEC with regard to Environmental Impact Assessment (EIA). The Bank will review the details of the environmental procedures followed for all sub-schemes of the project, including the results of potential EIAs, mitigating measures to be applied, and any effects on nature conservation sites (“Habitats” Directive 92/43/EEC and the Natura 2000 network).
Preliminary information provided to the Bank shows that the project is being implemented under a number of separate contracts. Publications in the EUOJ indicate that procurement procedures applied follow the provisions of relevant national and EU procurement legislation.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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Beschwerdeverfahren
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.