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SOLAR ROOFS - ALTERNATIVE ENERGY

Unterzeichnung(en)

Betrag
76.925.592,8 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 26.923.957,48 €
Deutschland : 50.001.635,32 €
Energie : 76.925.592,8 €
Unterzeichnungsdatum
5/03/2008 : 6.730.989,37 €
5/03/2008 : 6.730.989,37 €
5/03/2008 : 6.730.989,37 €
5/03/2008 : 6.730.989,37 €
5/03/2008 : 12.500.408,83 €
5/03/2008 : 12.500.408,83 €
5/03/2008 : 12.500.408,83 €
5/03/2008 : 12.500.408,83 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Dezember 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/03/2008
20070320
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Solar Roofs - Alternative Energy
Private Investors
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
up to 75% of total project cost.
EUR 150 million, indicatively.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Installation and operation of medium-scale photovoltaic plants, totalling 30 MWe peak geographically dispersed over Germany and Spain. The photovoltaic units will be mounted on flat roofs of large logistic-centre buildings, which are owned and operated by a grocery retailer.

All photovoltaic plants are expected to benefit from legally guaranteed, feed-in tariffs and expected to be installed by the end of 2008.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Roof-top mounted PV farms may fall under Annex II of the EIA-Directive 85/337/EC amended 97/11/EC, and 2003/35/EC, and would thus be subject to an EIA based on a case-by-case decision or criteria established by the competent authority. In Germany, roof-mounted PV plants can be installed without carrying out an EIA. According to Spanish national legislation roof-mounted PV plants may be subject to an EIA.

Neither the promoter nor the special purpose companies are subject to EU Procurement Directives. Suitable procurement procedures, including an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices should be applied in the project's best interests. Details will be verified during appraisal.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen