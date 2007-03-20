Solar Roofs - Alternative Energy

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Installation and operation of medium-scale photovoltaic plants, totalling 30 MWe peak geographically dispersed over Germany and Spain. The photovoltaic units will be mounted on flat roofs of large logistic-centre buildings, which are owned and operated by a grocery retailer.
All photovoltaic plants are expected to benefit from legally guaranteed, feed-in tariffs and expected to be installed by the end of 2008.
Roof-top mounted PV farms may fall under Annex II of the EIA-Directive 85/337/EC amended 97/11/EC, and 2003/35/EC, and would thus be subject to an EIA based on a case-by-case decision or criteria established by the competent authority. In Germany, roof-mounted PV plants can be installed without carrying out an EIA. According to Spanish national legislation roof-mounted PV plants may be subject to an EIA.
Neither the promoter nor the special purpose companies are subject to EU Procurement Directives. Suitable procurement procedures, including an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices should be applied in the project's best interests. Details will be verified during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.