Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

CORRIDOR X ROAD PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Nordmazedonien : 100.000.000 €
Verkehr : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/01/2016 : 35.000.000 €
17/10/2011 : 65.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Westbalkan: WBIF-Zuschuss von 3 Mio EUR für Autobahnprojekt

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Januar 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/10/2011
20070316
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Corridor X Road Project
FYR of Macedonia
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 130 million.
EUR 260 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a new 28-km section of motorway on the Pan-European Corridor X in FYROM between Demir-Kapija and Smokvica.

The purpose of the Corridor X project is to improve capacity, traffic safety and travel times on this section of the Pan-European Corridor X. The project is important for the economic development of FYROM and the neighbouring countries and will contribute to EU priority objectives under Article 267 (c).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank’s services, in co-operation with the European Commission, will take particular care to ensure that proper attention is given to all environmental concerns and appropriate mitigation measures are implemented, in line with the Bank’s relevant guidelines, including issues relating to nature conservation areas.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the Project shall be tendered in accordance with the EIB Guidelines and the relevant applicable EU procurement legislation with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal.

 

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Westbalkan: WBIF-Zuschuss von 3 Mio EUR für Autobahnprojekt

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Westbalkan: WBIF-Zuschuss von 3 Mio EUR für Autobahnprojekt
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - - EN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen