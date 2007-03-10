Kaiserschleuse Bremerhaven TEN

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Construction and enlargement of lock facilities in the seaport of Bremerhaven replacing the existing “Kaiserschleuse” built at the end of the 19th century.
The project is designed to remove a bottleneck for the rapidly expanding market of car transhipment in Europe. The project will improve maritime links of the EU and promote sea transport in intermodal transport chains.
According to national environmental legislation transposing the EIA Directive, the Project falls under Annex I, making an EIA compulsory. This has been carried out with environmental impact studies (EIS) and public consultation. The status of the environmental approvals process and compliance with Habitats Directive requirements will be reviewed during appraisal. The Bank’s services will take care to ensure that proper attention will be given to the implementation of mitigation and monitoring measures as required by the EIA and administrative authorizations.
The procurement notice for the project works was published in the EU Official Journal on 24 May 2003. The Promoter has followed a competitive dialogue procedure for the procurement of the works, which he regards as the most suitable strategy in view of the technical complexity of the project. The appraisal mission will review the procedure followed by the Promoter and its compliance with applicable EU procurement directives.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.