IMDEA I2I Madrid

Unterzeichnung(en)
Übersicht
IMDEA is a newly created public research foundation comprising eight specialised research institutes located in the Autonomous Region of Madrid, Spain. The purpose of the institutes is to promote and undertake research activities in high value added subjects not currently well-represented in the public universities of Madrid.
The project seeks to establish leading edge research institutes endowed with excellent scientific and technological equipment and infrastructure that can compete internationally in recruiting the best scholars and attracting external project finance, and that will be effective in reinforcing the research, development and innovation capabilities of companies and business enterprises in Madrid and Spain.
Spain is subject to applicable EU Law and has adopted environmental legislation in line with the standards mandated by EU Directives. The promoter will have to consider the environmental impact of proposed R&D activities in the context of prevailing planning and environmental regulations. The environmental consequences of the project should be acceptable, but this will be verified during the appraisal.
The Promoter is required to respect national and European legislation applicable to procurement by public authorities. The Bank will ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.