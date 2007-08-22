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CS RISK SHARING ENERGY EFFICIENCY GL

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/04/2010 : 100.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 August 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/04/2010
20070292
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CS Risk Sharing Energy Efficiency GL
Česká spořitelna, a.s.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Risk sharing credit line for the financing of small- and medium-scale projects in the field of rational use of energy, energy efficiency, renewable energy as well as research, development and innovation in energy.

Financing of small- and medium-scale investments by private or public final beneficiaries of any size. The large majority of final beneficiaries are expected to be SMEs located in assisted areas.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The financial intermediary will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU Directives, as appropriate.

The financial intermediary will be requested to insure compliance of the sub-projects with EU Directives, in particular for the award of public sector contracts, as appropriate.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen