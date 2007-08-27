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BC CARPATICA LOAN FOR SMES

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 10.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 10.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/06/2009 : 10.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: EIB verstärkt Unterstützung von KMU-Vorhaben

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 August 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/06/2009
20070287
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BC Carpatica Loan for SMEs
Banca Comerciala Carpatica S.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 10 million.
EUR 20 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Small and medium scale projects in the fields of energy, environmental protection, infrastructure (incl health, education, social housing), development of a knowledge based economy, industry, services and tourist industry in Romania.

The credit line would contribute to the development of term finance in Romania. The credit line would provide long-term funding for eligible projects promoted by SMEs, public sector including municipal projects and leasing projects. It is intended to combine the credit line with grant schemes, subject to their availability.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Romania has introduced environmental legislation in view of harmonizing its environmental standards with EU regulations. Within the framework of the credit line, the Borrower will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU directives, as appropriate.

National legislation in all areas, including procurement, is being harmonized with EU regulations. Within the framework of the credit line, the Borrower will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU directives, in particular for the award of public sector contracts, as appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen