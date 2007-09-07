FLSmidth RDI

Environmental Impact Assessments are not required for any of the individual sub-projects composing the investment programme. The company’s operations are certified under the ISO 14001 Environmental Management System standards.

The output of the investment programme would be associated with significant environmental benefits: one of its targets is the development of technologies that reduce the environmental impact of production processes (in particular atmospheric emissions reduction) and improve their energy efficiency.

The company is a world leader in the development of the so-called BAT (Best Available Technologies) for the industries to which it is a supplier.