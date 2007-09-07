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FLSMIDTH RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
59.001.005,71 €
Länder
Sektor(en)
Dänemark : 59.001.005,71 €
Industrie : 59.001.005,71 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2007 : 59.001.005,71 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 September 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2007
20070282
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FLSmidth RDI
FLSmidth & Co A/S
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Loan of up to EUR 72 million (50%)
Approximately EUR 145 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

RDI investments in equipment and tooling for industrial production and mining.

Developing innovative products as well as production processes for the cement and mining industries. Special emphasis would be on developing technologies with reduced environmental impact, mainly reduction of both atmospheric emissions and energy consumption.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Environmental Impact Assessments are not required for any of the individual sub-projects composing the investment programme. The company’s operations are certified under the ISO 14001 Environmental Management System standards.

The output of the investment programme would be associated with significant environmental benefits: one of its targets is the development of technologies that reduce the environmental impact of production processes (in particular atmospheric emissions reduction) and improve their energy efficiency.

The company is a world leader in the development of the so-called BAT (Best Available Technologies) for the industries to which it is a supplier.

The company supplies the equipment and services which are necessary to its R&D programme (mainly contracted workforce) using competitive bidding. This procedure, which is usual, is in the best interests of the project and in line with the Bank’s procurement policy for private industry projects.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen