FLSmidth RDI

Übersicht
RDI investments in equipment and tooling for industrial production and mining.
Developing innovative products as well as production processes for the cement and mining industries. Special emphasis would be on developing technologies with reduced environmental impact, mainly reduction of both atmospheric emissions and energy consumption.
Environmental Impact Assessments are not required for any of the individual sub-projects composing the investment programme. The company’s operations are certified under the ISO 14001 Environmental Management System standards.
The output of the investment programme would be associated with significant environmental benefits: one of its targets is the development of technologies that reduce the environmental impact of production processes (in particular atmospheric emissions reduction) and improve their energy efficiency.The company is a world leader in the development of the so-called BAT (Best Available Technologies) for the industries to which it is a supplier.
The company supplies the equipment and services which are necessary to its R&D programme (mainly contracted workforce) using competitive bidding. This procedure, which is usual, is in the best interests of the project and in line with the Bank’s procurement policy for private industry projects.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.