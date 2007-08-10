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BANCOMEXT ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Mexiko : 50.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/03/2008 : 50.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Mexiko: EIB schließt Partnerschaft mit Bancomext zur Finanzierung von Umweltprojekten

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 August 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/03/2008
20070269
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Bancomext Environmental Sustainability
Banco Nacional de Comercio Exterior
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to € 50 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The credit line will finance small and medium-sized projects from private and public sectors related to (1) environmental protection and sustainable development and (2) common interest to the EU and Mexico.

Contributing to i) environmental protection, ii) support the EU policy and strategy on Climate Change, iii) allow the transfer of European technology and know-how.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All sub-projects financed under the proposed credit line will be required to comply with the relevant national legal framework, to be acceptable in environmental terms to EIB’s requirements.

EIB procurement guidelines for credit lines will be applied.

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Mexiko: EIB schließt Partnerschaft mit Bancomext zur Finanzierung von Umweltprojekten

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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