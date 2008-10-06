SOCIETE DES PLANTATIONS DE MBANGA

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Societé des Plantations de Mbanga (SPM)
The project comprises the expansion by some 500 hectares of banana plantations on leased land as well as field and factory improvements on the existing plantations (approximately 900 hectares).
The objective of the project is to increase the productive capacity by not only increasing the plantation area but also improving yields. The project will also provide social benefits, in particular it will create large employment opportunities and help to alleviate poverty in the surrounding rural areas.
The project expansion is planned in areas that were formerly exploited by the local population who used the land for modest farming of roots and tubers. The land has been leased by SPM from the local chiefs, who hope that villagers will benefit not only from the direct rental income from the land but also from the job opportunities that the expansion will create as well as the improved infrastructure that will be put in place. An independent EIA was conducted, and found that the project would not represent any significant environmental impact.
Works and equipment will be procured through direct negotiation with national and International suppliers, in view of the type and size of the contracts.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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