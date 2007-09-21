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PANAMA CITY AND BAY SANITATION PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
27.140.725 €
Länder
Sektor(en)
Panama : 27.140.725 €
Wasser, Abwasser : 27.140.725 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2007 : 27.140.725 €
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Darlehen zur Verbesserung der Abwasserentsorgung und der Umweltbedingungen in Panama

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 September 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2007
20070250
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Panama City and Bay Sanitation Project
Ministry of Health (MINSA)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 35 million.
EUR 210 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project addresses the improvement of sanitary and environmental conditions in Panama City through the construction of wastewater collectors, a wastewater interceptor and a Wastewater Treatment Plant (WWTP). The Bank will finance part of the interceptor and two wastewater collectors. 

 

Improvement of health and environment through wastewater treatment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If located in the EU a full EIA according to Annex I of EIA directive 97/11/EC would be required for the WWTP. The collectors and the interceptor would fall under Annex II. The promoter has confirmed that an Environmental Impact Assessment has been carried out. The project is expected to have positive environmental and social impact through improved wastewater treatment services and living conditions.  

 

The size of the project will require international competitive bidding according to EIB procurement guidelines, or according to acceptable guidelines of other IFIs. The number of contracts involved in the project, the estimated amounts and the requirements in terms of thresholds for international tendering are to be defined.

 

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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