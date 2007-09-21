Panama City and Bay Sanitation Project

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project addresses the improvement of sanitary and environmental conditions in Panama City through the construction of wastewater collectors, a wastewater interceptor and a Wastewater Treatment Plant (WWTP). The Bank will finance part of the interceptor and two wastewater collectors.
Improvement of health and environment through wastewater treatment.
If located in the EU a full EIA according to Annex I of EIA directive 97/11/EC would be required for the WWTP. The collectors and the interceptor would fall under Annex II. The promoter has confirmed that an Environmental Impact Assessment has been carried out. The project is expected to have positive environmental and social impact through improved wastewater treatment services and living conditions.
The size of the project will require international competitive bidding according to EIB procurement guidelines, or according to acceptable guidelines of other IFIs. The number of contracts involved in the project, the estimated amounts and the requirements in terms of thresholds for international tendering are to be defined.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.