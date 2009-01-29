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ETED POWER TRANSMISSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
26.800.000 €
Länder
Sektor(en)
Dominikanische Republik : 26.800.000 €
Energie : 26.800.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/11/2010 : 26.800.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Januar 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/11/2010
20070230
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ETED Power Transmission

Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Extension of high voltage transmission network with 138 kV lines and substations in the South-western region of the Dominican Republic.

The reinforcement of the transmission system will be designed to accommodate the development of other renewable energy projects in the region. The project will cover peak electricity demand and it is part of an integrated plan for the electricity sector in the country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will verify that the impact of the project is in line with the EU and the Bank’s principles and standards as regards environmental and social issues.

The Promoter will comply with the Bank’s procurement guidelines when tendering contracts proposed for part-financing by the Bank.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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