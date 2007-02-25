MILLICOM GSM (PARAGUAY)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the coverage and capacity expansion of the existing GSM network and related support systems to cope with subscriber growth and the shut down of older technology TDMA sites.
Contributing to i) improving overall access to telecommunications in Paraguay, ii) support the EU policy goal of promoting interoperable technologies and iii) allow the transfer of European economic and technological knowledge.
If the project were located within the EU, it would not be subject to an Environmental Impact Assessment, as defined under Annexes I and II of the EU EIA directive 85/337/EEC, amended by directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The scope and applicability of the national legislation on EIA will be reviewed during appraisal.
The promoter is a private company operating in the competitive sector of mobile telecommunication services. Therefore the promoter is exempted from public procurement procedures and may apply other procedures in the best interest of the project. The detailed procedures and the resulting unit costs will be checked during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.